Enfrentamiento con Guardia Civil Deja Dos Muertos en San Luis Potosí

Dos presuntos integrantes de una célula criminal fueron abatidos por elementos de la Guardia Civil Estatal luego de agredir a balazos a policías durante un operativo de vigilancia en la comunidad de Illescas, municipio de Santo Domingo, en la zona Altiplano de San Luis Potosí, en límites con el estado de Zacatecas.

¿Cómo se originó el enfrentamiento?

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron cuando los agentes realizaban recorridos estratégicos y detectaron a sujetos armados que viajaban a bordo de una camioneta blanca. Al notar la presencia policial, los individuos intentaron huir y dispararon contra los elementos estatales.

Ante la agresión directa, los policías repelieron el ataque conforme a los protocolos de actuación, lo que derivó en la muerte de los dos agresores en el lugar.

Tras el enfrentamiento, en el vehículo fueron aseguradas dos armas de fuego cortas y diversas dosis de droga. Uno de los fallecidos fue identificado como Andrés “N”, alias “El Chino”, de 35 años de edad, mientras que el segundo permanece sin identificar.

Al sitio acudieron autoridades federales y personal de servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes y dar seguimiento a las investigaciones.

