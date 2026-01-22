Bebé de 7 Meses Muere en Accidente Vehicular en Coxcatlán, SLP

Un bebé de apenas 7 meses perdió la vida tras un accidente vehicular registrado en el municipio de Coxcatlán, en la región de la Huasteca potosina. El siniestro ocurrió cuando el vehículo en el que viajaba la familia impactó contra una pipa que se encontraba sobre la carretera federal Valles–Tamazunchale.

¿Cómo ocurrió el accidente que terminó con la vida del menor?

Según las primeras investigaciones, el conductor de la pipa realizó una maniobra indebida en la carretera, provocando que la familia colisionara contra la unidad pesada. El impacto resultó fatal para el bebé, mientras que sus padres sufrieron lesiones muy graves y fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica.

Las autoridades locales señalaron que se continúa con la investigación para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades. Asimismo, instaron a los conductores a extremar precauciones al transitar por esta carretera, considerada de alto riesgo por el flujo constante de vehículos pesados.

