Presunto Uso de Pirotecnia Ocasiona Incendio en Palapa de Villa del Mar en Veracruz

Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este viernes 30 de enero en la zona de playas de la ciudad de Veracruz. Los hechos ocurrieron en la zona de Playa Villa del Mar.

De acuerdo con la información brindada por autoridades, se presentó un conato de incendio en una de las palapas localizadas en la zona de la Playa Villa del Mar, perteneciente al municipio de Veracruz. A decir de la propietaria del lugar, María Magdalena, el origen de dicho siniestro presuntamente fue el uso de pirotecnia en el lugar.

Posiblemente fue un cohete, porque dijeron que estaban aventando cohetes. -Se espantó señora ¿Verdad?- Ay, claro que si

Locatarios y bañistas alertaron a las autoridades sobre el incidente y, minutos después, arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos Conurbados, quienes atendieron el siniestro, procediendo a realizar las labores de sofocamiento del fuego en el inmueble. La Directora de Protección Civil Municipal, Guadalupe Tapia, indicó que no se trató de un tema eléctrico.

Evidentemente no es un tema eléctrico ya que la instalación está abajo, sin embargo se hará la evaluación pertinente.

Derivado de este incidente, no hubo reporte de personas que resultaran lesionadas o intoxicadas por la inhalación de humo, por lo cual no fue necesario el traslado de personas a algún centro médico de la zona; sin embargo, la propietaria tuvo que ser atendida por paramédicos debido a que por padecimientos de salud, presentó complicaciones leves al percatarse de la situación.

La tarde del pasado jueves 29 de enero, se registró la movilización de cuerpos de emergencias y autoridades en una conocida palapa-restaurante ubicada en el malecón costero del municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

Presuntamente, con artefactos explosivos de fabricación casera, sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta incendiaron la palapa-restaurante localizado en la colonia Paraíso entre las calles José Luis Cuevas y avenida Las Palmas, en la zona poniente.

Se dio a conocer que el negocio fue consumido en su totalidad por las llamas, siendo la segunda ocasión en la que se incendia el lugar. Al lugar de los hechos acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, así como personal de la agrupación Alfa y Omega, quienes brindaron atención al siniestro.

El sitio fue resguardado por personal de la Secretaría de Marina (SEMAR), Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Policía Estatal y Policía Municipal.

