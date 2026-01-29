Mujer es Asesinada en Ataque Armado en Tuxpan, Veracruz; Viajaba en su Auto con su Hijo

La noche de este jueves 29 de enero, un hecho de violencia se registró al norte del estado de Veracruz. De acuerdo con la información obtenida por parte de autoridades policiales, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Puerto Pesquero del municipio de Tuxpan, donde una mujer fue asesinada tras un ataque armado.

Se informó que la mujer se encontraba acompañada de su hijo menor de edad, quien, según lo informado, resultó ileso. El hecho se registró entre las calles Uno y Dos, en la unidad habitacional anteriormente mencionada. Autoridades arribaron al sitio tras recibir el reporte de los vecinos, quienes alertaron tras escuchar múltiples detonaciones.

En el lugar donde se registró el ataque fue localizado un auto compacto de color blanco con placas del estado de Veracruz, donde presuntamente viajaba la víctima. Se informó que a escasos metros de la banqueta se encontró el cuerpo sin vida de la mujer de aproximadamente 30 años, quien vestía ropa deportiva en tonos rosas.

Se desconoce la identidad de la víctima asesinada en Tuxpan

Según los primeros indicios, la víctima viajaba con la menor cuando sujetos armados presuntamente obligaron a ambos a descender del vehículo para posteriormente atacar a la víctima a disparos, mientras que el menor fue bajado por el lado opuesto del automóvil para ponerse a salvo.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de distintas corporaciones policiacas, quienes se encargaron de realizar el acordonamiento de la zona y posteriormente implementaron un operativo de búsqueda para ubicar a los responsables, sin que hasta el momento se reportara alguna detención, pues los sujetos escaparon con rumbo desconocido una vez cometido el crimen.

Minutos después, peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo el levantamiento de los indicios balísticos, así como las diligencias correspondientes. Mientras tanto, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para que se le realice la necropsia por ley.

Finalmente, se dio a conocer que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los presuntos agresores.

