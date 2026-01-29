Tres Personas Resultan Lesionadas tras Choque en Bulevar Córdoba-Fortín, Veracruz

Durante la mañana de este jueves 29 de enero se registró un accidente automovilístico en el cruce conocido como el Arco de Shangri-La, sobre el bulevar Córdoba-Fortín, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad.

Derivado de estos hechos, se reportó que al menos tres personas resultaron con golpes, por lo que fueron valoradas por paramédicos de la Cruz Roja; sin embargo, se informó que no requirieron hospitalización. Las autoridades de tránsito tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el deslinde de responsabilidades.

Otro accidente vial registrado sobre el Arco de Shangri-La

La mañana del pasado domingo 11 de enero, se registró un accidente vehicular sobre el bulevar Córdoba–Fortín, a la altura del arco de Shangri-La, luego que el conductor de una camioneta tipo pick up perdiera el control mientras circulaba sobre dicha zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta terminó impactándose contra una palmera que se encontraba ubicada en el camellón central, lo que provocó severos daños materiales al vehículo. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

Choque en Córdoba deja varios lesionados

Dos vehículos se vieron involucrados en un percance vial cuando circulaban sobre la avenida 11, entre las calles 24 y 26 del municipio de Córdoba, Veracruz, lo que ocasionó que cuerpos de emergencias arribaran hasta el sitio donde se registraron los hechos.

Los hechos se registraron durante la tarde del pasado miércoles 28 de enero, cuando ambos vehículos circulaban sobre dicha vialidad y presuntamente uno de los conductores realizó una vuelta en “U” sin tomar las debidas precauciones, provocando un corte de circulación.

Como resultado del impacto, una camioneta de color azul presentó daños en el costado izquierdo, específicamente entre la puerta y la llanta trasera. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron hasta el lugar de los hechos para brindar atención a los conductores y pasajeros de ambos vehículos; sin embargo, ninguno requirió traslado a algún centro médico.

Al sitio del percance arribaron las autoridades de tránsito, quienes se encargaron de tomar conocimiento de los hechos para llevar a cabo el deslinde de responsabilidades.

