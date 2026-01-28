Taxi se Incendia Mientras Trasladaba Pasaje en Boca del Río, Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 28 de enero, se registró un incidente en un vehículo del servicio de transporte público en su modalidad de taxi mientras circulaba en Boca del Río, Veracruz, lo que provocó la movilización de Bomberos Conurbados.

Los hechos se registraron cuando el automóvil transitaba sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, a la altura del fraccionamiento Costa Verde en el municipio de Boca del Río, Veracruz. Fernando, el operador del taxi, indica que trasladaba al pasaje cuando repentinamente hubo una contra explosión que dejó al automóvil incendiado.

Sí traía pasaje, veníamos bien, platicando como siempre, y en ese momento hizo una contra explosión y se prendió, pero fue una lumbre muy rápida.

Debido a este incidente, no hubo reporte en el que se informara acerca de personas que resultaron lesionadas tras dicho incidente, a pesar de que el vehículo traía pasaje; solo se registró la pérdida total de la unidad de transporte público.

Elementos del Cuerpo de Bomberos Conurbados fueron quienes atendieron el incidente que bloqueó la vialidad en el carril que va de norte a sur por aproximadamente 30 minutos.

Otro incendio de un taxi se registró en Acayucan

Un vehículo dedicado al servicio público en su modalidad de taxi fue incendiado presuntamente por sujetos desconocidos durante el transcurso de la tarde del jueves 22 de enero en el municipio de Acayucan.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, estos hechos se registraron en la prolongación Atenógenes Pérez y Soto en la colonia Revolución del municipio de Acayucan en el sur del estado de Veracruz.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Acayucan arribaron al lugar y fueron quienes realizaron las tareas correspondientes para combatir y sofocar el fuego que consumía el vehículo usado como taxi y marcado con el número económico 112.

Policía Estatal y la Secretaría de Marina (SEMAR) se encargaron de realizar el acordonamiento correspondiente de la zona. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas y detenidas vinculadas a este hecho.

