Identifican a Víctimas de Ataque Armado en Chatarrera de Acayucan, Veracruz

En Acayucan, municipio localizado al sur del estado de Veracruz, luego de que se registró la ejecución de cuatro hombres en el interior de una chatarrera el pasado miércoles 28 de enero, autoridades informaron que continúan las investigaciones por parte de agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

Las víctimas de dicho hecho violento fueron trasladadas al municipio de Coatzacoalcos, donde se realizan los estudios correspondientes. Hasta este momento, no existe información en la que se reporte la detención de alguna persona con relación a estos hechos de violencia registrados al sur del estado.

Video: Cuatro Hombres son Asesinados Dentro de Chatarrera en Acayucan, Veracruz

Fueron los familiares de las víctimas quienes identificaron a dos de ellos; uno es José Luis Román, de 29 años, con domicilio en el fraccionamiento Santa Cruz de Soconusco, y del otro identificado se informó que respondía al nombre de Benito Ortiz.

Luego de que se registrara el ataque, el lugar quedó asegurado y clausurado por las autoridades, quienes arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. Cabe recordar que con este crimen, suman 15 personas asesinadas de forma violenta en el distrito judicial de Acayucan en lo que va del año 2026.

Las cuatro víctimas fueron asesinadas en la chatarrera

Una intensa movilización por parte de elementos de corporaciones policiacas se registró durante la tarde del pasado miércoles 28 de enero debido a que fue reportado un hecho violento, el cual ocurrió en un inmueble en el municipio de Acayucan, localizado al sur del estado de Veracruz.

Según lo informado, los hechos ocurrieron en un inmueble, el cual se dio a conocer que era un depósito de chatarra, donde al menos cuatro personas fueron ejecutadas en el sitio localizado sobre la calle Francisco Javier Mina esquina Ruiz Cortines, pertenecientes a la colonia Morelos del municipio de Acayucan, Veracruz.

Presuntamente, dos sujetos habrían llegado hasta el lugar a bordo de una motocicleta y procedieron a abrir fuego contra quienes se encontraban ahí, dejando sin vida al encargado y a tres trabajadores del establecimiento. Autoridades arribaron al lugar para acordonar la zona y realizar el levantamiento de los cuerpos.

