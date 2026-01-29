Paro de Camiones en Veracruz Hoy: ¿Qué Rutas No Circulan este Jueves 29 de Enero 2026?

Debido a la reciente situación relacionada con el aumento en las tarifas del transporte público registrado en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, autoridades indicaron que estos aumentos sólo se autorizaron en la ciudad de Xalapa y que no se deberán aplicar en otros municipios.

Ante tal situación, operadores de las unidades de transporte público decidieron detener sus autobuses y realizaron un paro de labores e incluso se manifestaron en las oficinas del C5i para exigir que el aumento sea válido. Argumentan que las unidades se encuentran en mal estado y necesitan mantenimiento, por lo que dicho incremento es necesario.

Video: Camioneros se Manifiestan en C5i para Pedir Aumento en Pasaje en Veracruz

Se ha dado a conocer que actualmente son cerca de 130 rutas de camión las que han detenido operaciones este jueves 29 de enero, entre las que se encuentran distintas rutas desde el norte hasta el sur de la conurbación Veracruz-Boca del Río y, hasta el momento no se tiene el dato exacto de cuándo se reanudará el servicio, sin embargo, los operadores indican que no circularán hasta que haya un acuerdo con las autoridades. Entre las rutas afectadas se encuentran las siguientes.

Díaz Mirón-Las Vegas

Geo-Herradura

Costera

Lomas 4

Norte-Sur

Carranza

Tejería

Bolívar

13 Sur

Ruta 7

Vía Muerta, por mencionar algunas

Se prevé que más rutas salgan de operación de manera indefinida y cabe destacar que, debido a que estos aumentos no están autorizados, las autoridades realizaron un operativo inesperado en distintas calles de la zona conurbada de la ciudad de Veracruz para verificar que se los operadores cobren el precio normal.

Aurelio Cruzado Márquez, Delegado de la Ruta Díaz Mirón-Vegas, asegura que, mientras no haya solución con los permisionarios, el aumento a la tarifa es justo, ya que desde hace aproximadamente 15 años, la tarifa se ha mantenido y lo que ganan no es justo.

Mientras se haga solución con los permisionarios para que podamos trabajar, el aumento ya es justo para nosotros como operadores; tenemos 15 años que ganamos una miseria y tenemos una familia.

Ciudadanos reportan cobros excesivos de taxistas tras paro de camiones urbanos

Los transportistas aseguran que, aunque los usuarios se han visto afectados, ellos no volverán a operar sus rutas con normalidad hasta que tengan una solución a sus peticiones o al menos una respuesta por parte de las autoridades.

Hasta este momento, se sabe que son aproximadamente 130 rutas que se encuentran sin operar en la zona conurbada; sin embargo, algunos usuarios se encuentran en contra de que se aumente el costo del pasaje en el transporte público, ya que dicen que, a pesar de los aumentos, las unidades están en malas condiciones.

Video: Transportistas Confirman que el Aumento al Transporte Público se Mantendrá en Veracruz

Actualmente, no hay reporte de parte de autoridades o concesionarios en el que se informe acerca de un diálogo satisfactorio realizado entre ambas partes para llegar a un acuerdo que no impacte en el bolsillo de los usuarios de transporte público en la zona.

Debido a que varias rutas de transporte público se encuentran detenidas por el paro realizado por transportistas en relación a la inconformidad de los operadores y concesionarios, quienes no están de acuerdo con que la tarifa no aumente de precio, usuarios han tenido que trasladarse en taxis, de los que ya reportan cobros excesivos.

LAVR