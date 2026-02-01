Sujeto es Herido de Bala tras Ser Víctima de Asalto en Acayucan; Salía de Institución Bancaria

En el municipio de Acayucan, al sur del estado de Veracruz, durante este fin de semana se registró un hecho violento en el que se reportó que fue herida de bala una persona tras ocurrir un asalto afuera de una sucursal bancaria.

Se presume que la víctima fue un hombre de aproximadamente 60 años de edad, el cual era originario de Querétaro. El sujeto fue despojado de varios miles de pesos por dos hombres que llegaron a bordo de una motocicleta; posteriormente, le taparon el paso y empezaron a golpear el vidrio para obligarlo a bajar de su vehículo.

Video: Incendian con Explosivos Caseros Palapa-Restaurante en Coatzacoalcos

El sujeto, al hacer caso omiso, se quedó en el vehículo, por lo que los agresores le dispararon en dos ocasiones. Los delincuentes, quienes viajaban a bordo de una motocicleta, se llevaron la bolsa en la que la víctima traía el dinero en efectivo que presuntamente había retirado de la sucursal bancaria minutos antes.

El hombre que resultó afectado fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja y fue personal de la Secretaría de Seguridad Pública quien arribó al sitio y procedió a realizar el acordonamiento del área, para realizar las investigaciones e intentar dar con los presuntos agresores.

Noticia relacionada: Mujer es Asesinada en Ataque Armado en Tuxpan, Veracruz; Viajaba en su Auto con su Hijo

Intento de asalto deja un hombre herido de bala en Veracruz

Un intento de asalto se registró cuando un hombre identificado como Juan de Jesús, de 30 años, presuntamente salía de una institución bancaria del fraccionamiento Costa de Oro en el municipio de Boca del Río, resultando herido en una de sus piernas al recibir dos impactos de bala.

Según el reporte de hechos, se le acercaron a la víctima dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta y armados para amagarlo y cometer el asalto. Los hechos se registraron durante la tarde de este jueves 29 de enero sobre la calle Orquídeas, casi Avenida Ruiz Cortines.

La persona víctima de este hecho violento fue trasladada a un hospital para recibir la atención médica especializada requerida debido a que en el forcejeo, los supuestos asaltantes accionaron sus armas de fuego, logrando impactarle en una de sus piernas, dejándolo lesionado. Tras el reporte, al punto del suceso llegaron Policías Municipales, Estatales y Navales, quienes confirmaron que hallaron al menos cinco casquillos percutidos.

Historias recomendadas:

LAVR