Dos Lesionados tras Choque en Libramiento Xalapa-Coatepec; Una Persona Quedó Prensada

Durante la madrugada de este domingo 1 de febrero, autoridades atendieron un accidente vehicular registrado sobre la entrada al libramiento Xalapa-Coatepec. Se reportó que en el sitio al menos dos personas se encontraban atrapadas al interior de uno de los vehículos siniestrados.

Los cuerpos de emergencia arribaron hasta el lugar de los hechos y procedieron a realizar la evaluación de la escena; posteriormente confirmaron que una de las personas se encontraba prensada dentro de uno de los vehículos.

Mediante el uso de equipo hidráulico de rescate, los rescatistas lograron liberar a la persona que se encontraba atrapada. Ambas personas que resultaron lesionadas fueron extraídas con vida y recibieron valoración médica inicial en el lugar por personal de emergencia.

Noticia relacionada: Tres Personas Resultan Lesionadas tras Choque en Bulevar Córdoba-Fortín, Veracruz

Dos personas terminan lesionadas por accidente en Córdoba

Dos personas terminaron con lesiones tras registrarse un aparatoso accidente automovilístico la mañana del pasado viernes 30 de enero, el cual se informó que ocurrió sobre el cruce de la calle 7 y esquina con la avenida 2 en la zona centro de la ciudad de Córdoba, perteneciente a la región montañosa del estado de Veracruz.

Presuntamente, un joven que manejaba bajo efectos de bebidas alcohólicas en un automóvil de color vino, no hizo alto y, al intentar ganar el paso, chocó contra una camioneta de color blanco.

Video: Conductor Vuelca su Auto en Bulevar de Xalapa; Presuntamente Iba en Estado Inconveniente

Se ha reportado que en este mismo lugar han ocurrido múltiples percances con anterioridad, derivado de que algunos automovilistas no respetan la preferencia de paso al momento de circular, y eso fue lo que presuntamente ocurrió la noche del pasado jueves 29 de enero.

Se dio a conocer que dos personas fueron socorridas en el lugar; sin embargo, tuvieron que ser hospitalizadas tras el percance y que ambos vehículos quedaron prácticamente destrozados. Asimismo, el conductor del coche también presentó algunos golpes, pero no fue llevado a ningún hospital.

Policía Municipal y Tránsito y Vialidad acudieron al lugar del accidente para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades. Así como para retirar las unidades involucradas en este fuerte accidente ocurrido en la zona centro de la entidad veracruzana.

Historias recomendadas:

LAVR