Hombre Muere Atropellado y Es Desplazado Varios Metros por Vehículo en Xalapa, Veracruz

Durante los primeros minutos del pasado sábado 31 de enero, se registró un accidente en la ciudad de Xalapa, donde una persona del sexo masculino perdió la vida tras ser embestido por un automóvil de color gris en la colonia Rafael Lucio.

De manera preliminar, se dio a conocer que la víctima de dicho accidente fue identificada como Alejandro "N", quien, según las personas que realizaron la identificación de la persona accidentada, presuntamente tendría alrededor de 35 años de edad.

Según los primeros reportes, estos indican que el hombre habría sido impactado a la altura de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas y que quedó sobre el cofre del vehículo, el cual, tras el accidente, continuó avanzando en su camino sin detenerse.

Video: Conductor Vuelca su Auto en Bulevar de Xalapa; Presuntamente Iba en Estado Inconveniente

Testigos indican que el recorrido terminó en la calle División del Norte, perteneciente a la colonia Rafael Lucio, a aproximadamente dos kilómetros del punto donde presuntamente habría ocurrido el atropellamiento de Alejandro "N".

En el lugar anteriormente mencionado, el conductor de la unidad detuvo su marcha y posteriormente huyó, dejando el cuerpo de la víctima sobre la vía pública. Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal de Xalapa arribaron hasta el sitio del accidente y procedieron a acordonar el área para dar aviso a personal de la Policía Ministerial y Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades informaron que ya se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para intentar dar con el paradero del presunto responsable.

LAVR