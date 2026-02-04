Se Registra Conato de Incendio en Local de Comida del Centro Histórico de Xalapa, Veracruz

Una intensa movilización de unidades de emergencia se registró debido a un conato de incendio durante la tarde de este miércoles 4 de febrero en la ciudad de Xalapa, en pleno Centro Histórico de la capital del estado de Veracruz.

Fue que mediante una llamada al número de emergencias 911 se reportó que en un local de comida ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Xalapa comenzó a salir humo y, minutos más tarde, elementos de Protección Civil y de Bomberos, la situación fue controlada, por lo cual no se reportaron personas lesionadas.

Debido a este incidente, se registró una afectación momentánea a la circulación vehicular en la zona centro por algunos minutos, mientras se realizaban los trabajos por parte de cuerpos de emergencias.

Se registra incendio en laboratorio abandonado de Veracruz

La mañana de este miércoles 4 de febrero se registró un conato de incendio en un inmueble abandonado ubicado en la colonia Ignacio Zaragoza de la ciudad de Veracruz, lo que ocasionó la movilización del cuerpo de bomberos.

Presuntamente, personas en situación de calle utilizan este inmueble para refugiarse y es lo que pudo ocasionar el siniestro que alertó principalmente a los vecinos del lugar. Los hechos se registraron en el inmueble ubicado sobre avenida 20 de Noviembre en esquina con la calle Horacio Díaz alrededor de las 5:30 de la mañana.

Por esta razón, vecinos del lugar solicitan a las autoridades que se haga algo al respecto y, sobre todo, evitar que se haga mal uso de este sitio, ya que mencionan que hace pocos meses sucedió un hecho similar en este inmueble, por lo que se ha vuelto recurrente este tipo de incidentes.

El lugar se ocupaba anteriormente como un laboratorio de análisis médicos, y hasta este momento todavía se pueden ver varias muestras de sangre al interior del sitio que no dejan de ser un riesgo sanitario para quienes habitan cerca de esa área.

