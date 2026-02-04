Hombre Cae de Quinto Piso Mientras Trabajaba en Construcción de Fraccionamiento en Coatzacoalcos

La mañana de este miércoles 4 de febrero, un trabajador cayó desde una altura aproximada de cinco metros, mientras realizaba labores en la construcción de un fraccionamiento del poniente de la ciudad de Coatzacoalcos, en la zona sur del estado de Veracruz.

El obrero se encontraba trabajando al interior de la obra, en el nuevo fraccionamiento ubicado sobre la calle Jirafas, al poniente de la ciudad, cuando por causas aún desconocidas, perdió el equilibrio y cayó resultando con graves lesiones.

Elementos de Protección Civil de la ciudad acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y trasladarlo de emergencia al Hospital General de Zona número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El trabajador fue identificado como Cristian, de 38 años de edad.

Se registró un accidente en la ciudad de Xalapa, donde un hombre perdió la vida tras ser embestido por un automóvil de color gris en la colonia Rafael Lucio. Se dio a conocer que la víctima fue identificada como Alejandro "N".

Según datos de la información, el hombre habría sido impactado a la altura de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas y quedó sobre el cofre del auto, el cual continuó avanzando sin detenerse, llevándose a la víctima en el vehículo varios kilómetros.

Testigos del suceso señalaron que el recorrido del auto involucrado terminó sobre la calle División del Norte, perteneciente a la colonia Rafael Lucio, a aproximadamente dos kilómetros del punto donde presuntamente habría ocurrido el atropellamiento de Alejandro "N", de aproximadamente 35 años de edad.

El conductor del auto huyó, dejando el cuerpo de la víctima sobre la vía pública, por lo que no hay registro de personas detenidas.

