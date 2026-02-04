Taxi Choca Contra Alzadora de Caña en Cuitláhuac, Veracruz; Conductora Resultó Lesionada

La noche del pasado martes 3 de febrero se registró un aparatoso accidente sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz, a la altura de Cuitláhuac, donde un taxi con número económico 291 quedó destrozado de la parte frontal al chocar contra una maquinaria alzadora de caña.

Hasta el lugar como primeros respondientes arribaron elementos de la Policía Municipal y Paramédicos de la agrupación SAMUV, quienes brindaron las primeras atenciones a la conductora de la unidad de alquiler quien fue identificada como María Elvira y es vecina de la comunidad de Mata Clara perteneciente a Cuitláhuac.

Según el reporte de los paramédicos que acudieron a brindar el auxilio a la persona lesionada, se indicó que fue ingresada de emergencias al hospital general Córdoba-Yanga y su estado de salud es reportado como reservado derivado de las lesiones presentadas.

Otro accidente de un taxi ocurrido recientemente en Veracruz

Este miércoles 4 de febrero, se dio a conocer un fuerte accidente automovilístico que dejó como saldo cuatro personas lesionadas. En este hecho que se vieron involucrados un vehículo de transporte público en su modalidad de taxi y un automóvil particular.

Los hechos anteriormente descritos se registraron en la colonia Puerto México, en el municipio de Coatzacoalcos, localizado al sur del estado de Veracruz. Se dio a conocer que entre las personas lesionadas están tres pasajeros que viajaban en el taxi, así como su conductor; además, se reportaron cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió sobre el cruce de Ambrosio Solórzano y 18 de Marzo, donde un taxi y un vehículo particular chocaron presuntamente por no respetar la preferencia de paso.

