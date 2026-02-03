Camión Impacta Carroza con Cuerpo de Joven Asesinado en Veracruz; Conductor Quedó Lesionado

La tarde de este martes 3 de febrero, se registró un accidente sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz, a la altura del municipio de Yanga, en el que se vieron involucrados un camión cañero y una carroza fúnebre, dejando como saldo a una persona lesionada.

De acuerdo con los reportes, un vehículo propiedad de una empresa funeraria llevaba el cuerpo de un joven identificado como Andrés "N", de quien se dio a conocer que fue asesinado momentos antes, en la calle 10 entre las avenidas 9 y 7 del municipio de Cuitláhuac.

Se informó que la carroza de una conocida funeraria trasladaba el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), y sobre la carretera federal a la altura de la comunidad conocida como Los Mangos, perteneciente al municipio de Yanga, un camión cañero salió del camino e impactó la carroza.

Video: Vuelca Camión Cañero en Calzada El Barreal, en Córdoba; Hay Una Persona Lesionada

Según los reportes, el conductor de la carroza habría quedado prensado dentro del vehículo, por lo que cuerpos de emergencias arribaron hasta el lugar de los hechos y gestionaron su traslado a un hospital, donde se informó que su estado actual de salud se mantiene reservado.

Debido a dicho incidente, la circulación se vio interrumpida parcialmente en lo que se llevaron a cabo las maniobras para el retiro de las unidades siniestradas.

Noticia relacionada: Dos Lesionados tras Choque en Libramiento Xalapa-Coatepec; Una Persona Quedó Prensada

¿Quién era el joven trasladado en la carroza fúnebre?

Andrés "N" era un joven que se encontraba en un domicilio localizado en la calle 10, entre las avenidas 9 y 7, del municipio de Cuitláhuac, cuando, según los reportes, sujetos armados abrieron fuego en su contra y escaparon con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se registrara alguna detención.

Tras registrarse este ataque, se dio aviso a los cuerpos policiacos; minutos más tarde, elementos de la Fiscalía arribaron al sitio y procedieron a tomar conocimiento de los hechos, así como para realizar las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Posteriormente, al lugar arribó una carroza fúnebre, la cual sería la encargada de realizar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para que se realice la necropsia correspondiente por ley; sin embargo, en el trayecto, la unidad fue impactada contra un camión de construcción por un camión cañero, ocasionando que el conductor quedara prensado.

Historias recomendadas:

LAVR