Mujer Originaria de Chiapas Camina Desnuda en Calles de Veracruz; Presuntamente Fue Abandonada

Una joven de 24 años, quien se identificó como Antonia "N", se encontraba deambulando desnuda desde la noche del pasado lunes y la mañana de este martes 3 de febrero sobre la avenida Miguel Alemán en la ciudad de Veracruz.

La mujer fue vista y reportada por ciudadanos del lugar, mencionando que se encontraba a la altura de la colonia Cándido Aguilar, cerca de una tienda de conveniencia. Testigos indicaron que la susodicha caminaba sin sentido y atravesaba la vialidad sin precaución alguna, incluso mencionaron que un camión de transporte foráneo estuvo a punto de atropellarla.

Debido a estos hechos, ciudadanos realizaron el reporte y minutos después, elementos de la Policía Estatal y Naval acudieron hasta el sitio para apoyarla, y sobre todo brindarle ropa, ya que durante las primeras horas de este martes, se registraron temperaturas de hasta 14 grados en el Puerto de Veracruz.

La mujer mencionó ser de Chamula, Chiapas, y que permanecía abandonada debido a que unas personas en una camioneta la habían dejado a su suerte en las calles de la zona conurbada.

Se hizo el llamado a las autoridades pertinentes para buscar la resguarden; sin embargo, no obtenían respuesta, por lo que están a la espera de que pueda ser recibida en algún albergue.

Mujer es hallada sin vida en su domicilio en fraccionamiento de Veracruz

El pasado sábado 31 de enero se registró un hecho de violencia en el fraccionamiento Hacienda Sotavento, ubicado al poniente del municipio de Veracruz, en el que una mujer de 30 años fue víctima de un presunto feminicidio cuando estaba al interior de su departamento.

La madre de una menor de 4 años, identificada como Fátima "N", fue hallada por su propia madre sin vida y con señas de violencia como golpes y cortes en el cuello por un arma punzocortante.

De acuerdo con testigos, el hecho se dio cuando la niña también estaba en el lugar, por lo que presenció el hecho ocurrido en el domicilio de la calle privada Castilla y bulevar Papaloapan de dicho fraccionamiento de la ciudad de Veracruz.

Por la mañana, sus familiares, al darse cuenta de la escena, llamaron al 911 para que se atendiera el hecho, arribando elementos policiacos, ministeriales y periciales, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

El pasado lunes 2 de febrero, la mujer fue velada en la colonia Centro de la ciudad porteña, y donde la familia pidió justicia por el atroz acto, del cual los familiares sospechan de dos hombres y aseguraron que no se cansarán hasta que se detenga al o los responsables de este primer feminicidio de 2026 en la ciudad de Veracruz.

