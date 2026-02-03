Atacan Vivienda de José Antonio San Gabriel, Presidente Municipal de Banderilla, Veracruz

En el municipio de Banderilla, el cual es muy cercano a la capital del estado Xalapa, siendo prácticamente zona conurbada, hace unas horas se registró un ataque armado justamente en la calle Nicolás Bravo. Este hecho violento ocurrió frente a la vivienda del Presidente Municipal José Antonio San Gabriel Fernández, quien recibió el día de ayer por la noche un ataque armado directo.

Según el parte de las autoridades que acudieron al lugar fueron por lo menos cuatro impactos de bala en la fachada del inmueble, los impactos hicieron blanco justo en la puerta de acceso de la vivienda del Presidente Municipal.

Se dio a conocer que este ataque armado ocurrió cerca de las 12 de la noche y por lo cual fue necesaria la intervención de las autoridades correspondientes. Motivo que por el cual durante algunas horas estuvo acordonada la calle Nicolás Bravo del municipio antes mencionado.

Tras el reporte del ataque se implementó un operativo de seguridad durante la madrugada el cual sigue activo, durante esta mañana se pudo observar la custodia por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la calle donde ocurrieron estos hechos, la cual es la vía principal de Banderilla.

Vehículo agresor huyó con dirección a la ciudad de Xalapa

Es Importante resaltar que por fortuna no se reportaron personas lesionadas y según las versiones que se han manejado es que el ataque fue desde un vehículo en movimiento que circuló por la vía de comunicación.

Según información recabada todo sucedió muy rápido, y se informó que la unidad salió huyendo con dirección hacia la capital del estado. Hasta el momento las autoridades correspondientes no han emitido un comunicado oficial, ni se ha informado acerca de personas detenidas relacionadas con este ataque.

Lo que es un hecho y lo que se tiene confirmado es el acordonamiento tras el ataque directo y que por fortuna no se registran personas lesionadas. Luego de varias horas de que ocurriera este incidente se mantiene la presencia de cuerpos de seguridad en la zona.

FPF