Dan Último Adiós a Fátima Estefanía; Mujer Asesinada Dentro de Vivienda en Veracruz

Alrededor de las cuatro de la tarde de este lunes 2 de febrero, familiares, amigos y vecinos, dieron el último adiós a Fátima Estefanía, asesinada en el fraccionamiento Hacienda Sotavento, municipio de Veracruz.

Sus seres queridos y quienes le conocieron, acompañaron su cuerpo en una funeraria ubicada en la calle Cortés, en el Centro de la ciudad de Veracruz, donde rezaron por el descanso de Fátima. Guadalupe Lagunes, la mamá de Fátima Estefanía, expresó su sentir ante la pérdida de su hija.

Me dejaron sin mi hija, me dejaron mi corazón destrozado

Video: Entierran a Fátima, Mujer Asesinada en Hacienda Sotavento en Veracruz

Sus padres piden justicia y esperan que las autoridades aceleren las investigaciones y pronto tengan alguna identificación del presunto agresor.

El culpable lo quiero detrás de las rejas quien haya sido, no tengo ni idea de porqué se ensañó tan feo, yo lo que pido es justicia, y que esa persona no alcance fianza, que lo dejen encerrado quien haya sido.

Fue en punto de las 3 de la tarde con 30 minutos, cuando el cortejo fúnebre partió rumbo al cementerio de Mata de Pita, donde decenas de personas ya les esperaban para darle el último adiós.

Fátima dejó una hija en orfandad tras ser asesinada

Su familia la recuerda como una madre trabajadora y entregada en el cuidado de su hija de cuatro años, quien fue diagnosticada con autismo en segundo grado, y que ahora en orfandad, queda bajo el resguardo de sus abuelos y con todo el apoyo de la familia.

Noticia relacionada: Mujer es Asesinada en Vivienda de Veracruz; Su Hija de Cuatro Años Habría Presenciado el Crimen

Era una mamá azul, una buena hija, luchona, a mi nieta no le hacía falta nada porque tenía su mamá, y ahorita, qué va a ser de mi nieta, yo me voy a hacer cargo de mi nieta soy ama de casa, pero voy a contar con el apoyo de mi esposo, de mi hijo, de mi familia que no me van a dejar sola.

Con cánticos y muestras de afecto, los presentes despidieron a Fátima Estefanía pidiendo por su eterno descanso.

¿Cómo falleció Fátima en Veracruz?

El pasado sábado 31 de enero por la madrugada, fue hallada una mujer sin vida en el fraccionamiento Hacienda Sotavento, al poniente de la ciudad de Veracruz. El hecho se dio en la calle Castilla.

De acuerdo con los elementos policíacos, la mujer presentaba visibles huellas de violencia, golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo.

Historias recomendadas:

LLZH