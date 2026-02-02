Fuerte Incendio Consume Vivienda en Veracruz; Hay un Muerto y Dos Lesionados

En Coatzacoalcos, durante la mañana de este lunes 2 de febrero se registró un fuerte incendio al interior de una vivienda de la colonia López Mateos. Estos hechos reportaron como saldo una persona fallecida y dos más lesionados derivado de estos hechos.

El reporte de hecho señala que vecinos de la calle 18 de Marzo y Pino se percataron de la presencia de humo y las llamas que provenían del interior del domicilio, dando parte a las autoridades para solicitar la presencia de grupos de auxilio y emergencias, quienes se trasladaron al punto del reporte de forma inmediata.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos y Protección Civil, así como paramédicos de la Cruz Roja, para brindar los primeros auxilios a los lesionados y trasladarlos al hospital IMSS Bienestar Valentín Gómez Farías donde fueron ingresados para recibir atención médica especializada por las lesiones presentadas.

Noticia relacionada: Fuerte Incendio en Bodega de Tarimas en Zapopan

Se desconoce la causa que originó este fatal incendio en Veracruz

Hasta el momento se desconocen las causas de este fuerte incendio que generó alarma entre los habitantes de este sector de la ciudad del sur de Veracruz. Así lo señaló David Esponda, Director de Protección Civil en Coatzacoalcos.

Todavía está por determinarse. Sí, está determinarse por el momento donde tenemos como un incendio en un domicilio. Pero repito, lo mejor es este, ser muy precavidos y tener las medidas de prevención necesarias. Cuidemos nuestras instalaciones de gas en nuestros tanques de gas. Al momento de llenarlos, y. No dejar encendidas veladoras o velas en el. En el transcurso de la noche.

Video Conato de Incendio en Palapa en Playa de Veracruz Presuntamente Fue por Pirotecnia | N+

También acudieron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) con una pipa para ayudar en las labores de enfriamiento del sitio. El área fue acordonado por la Policía Estatal en tanto que los elementos ministeriales, arribaron al lugar de los hechos para levantar el cuerpo de la persona fallecida y realizar las diligencias correspondientes.

Historias Recomendadas:

FPF