Motocicleta de Presunto Ladrón de Cable Queda en Cenizas al Incendiarse en Calles de Veracruz

Este martes 3 de febrero, en la colonia Flores Magón de la ciudad de Veracruz, se registró una intensa movilización policiaca sobre el callejón 12 de octubre, entre las calles Paso y Troncoso y 16 de septiembre, ya que vecinos encontraron y persiguieron a sujetos que presuntamente se encontraban robando cableado eléctrico, y al ser descubiertos, huyeron.

Uno de los presuntos delincuentes se trasladaba en una motocicleta, la cual terminó consumida en llamas, pues comenzó a incendiarse, por lo que el sujeto comenzó a correr, logrando escapar, junto con el cable que presuntamente había sustraído instantes antes cerca del lugar donde se registraron los hechos.

Video: Se Incendia Motocicleta de Presunto Ladrón de Cable en Veracruz

Se desconoce hasta el momento por qué la unidad de dos ruedas se incendió; versiones indican que presuntamente los mismos habitantes la incendiaron, otra versión apunta a que el incidente ocurrió por calentamiento, ocasionando que quedara envuelta en llamas; sin embargo, ninguna de las anteriores ha sido confirmada por las autoridades.

Noticia relacionada: Robo en Oficinas de la Delegación Regional de Catastro Causa Movilización en Veracruz

Vecinos del lugar indican que se han presentado robos constantemente en la zona

Bomberos Municipales arribaron hasta el sitio donde se registró dicho incidente para apagar la motocicleta siniestrada; se dio a conocer que tras el suceso no hubo reporte de personas que resultaran lesionadas, mientras que elementos de la Policía Municipal, Estatal y Naval tomaron conocimiento de este hecho.

La gente señala que el robo de cableado no es algo nuevo, pues ya van varios meses que lo hacen y dejan sin luz a cientos de familias. Testigos indican que los sujetos presuntamente vieron el cable y lo sustrajeron, los vecinos se percataron y los supuestos delincuentes emprendieron la huida, dejando el vehículo en el lugar.

Dijeron desconocer cuál fue el motivo del incendio de la motocicleta. Lo que mencionan es que ya han solicitado que se apoye con rondines policiacos en la zona para evitar este tipo de robos continúe.

Historias recomendadas:

LAVR