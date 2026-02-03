Hija y Yerno de Maestra Asesinada en Veracruz son Imputados por su Homicidio

La pareja de menores de 15 y 16 años quienes presuntamente le quitaron la vida a la maestra Martha Pérez en el municipio de Agua Dulce el pasado 26 de enero, ya se les imputó el delito de homicidio agravado por parte de la Fiscal de Responsabilidad Juvenil que consigno ante un Juez Especializado en Materia de Responsabilidad Juvenil.

De acuerdo con el Código Penal vigente en el estado de Veracruz y en virtud de que los presuntos responsables son menores de edad, solo alcanzarían una sentencia de hasta cinco años de prisión y podrán salir en libertad.

Ambos detenidos llevarán su proceso e Internamiento Especial para Adolescentes ubicado en la población de Emiliano Zapata municipio de La Antigua Veracruz, en donde ya se encuentran recluidos.

Así fue el homicidio de la Maestra Martha Pérez en Agua Dulce

En el sur de Veracruz precisamente en el municipio de Agua Dulce, autoridades ministeriales confirmaron que el cuerpo calcinado habría sido identificado y que corresponde a la señora Martha Pérez González, de 53 años de edad, de ocupación maestra de preescolar. En aquel momento se manejó dos personas habían quedado detenidas por su posible relación con este lamentable hecho.

Según el reporte de las autoridades se dio a conocer que los hechos ocurrieron entre la noche del domingo 25 y madrugada del 26 de enero. Trascendió que los presuntos autores materiales serían la hija de la víctima y su novio. La pareja fue asegurada por elementos policíacos en la congregación de Tonalá, cuando viajaban en un vehículo propiedad de la mujer fallecida, la captura se dio durante un operativo conjunto de la Policía Ministerial y el Ejército Mexicano.

El hallazgo ocurrió durante la mañana del pasado lunes 26 de enero fueron habitantes del la colonia kilómetro 2 quienes informaron sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino a la orilla de la carretera, el cual presentaba signos de haber sido calcinada.

En primera instancia se presumía que el cuerpo podía corresponder a una vecina de esa mima colonia. El hallazgo fue sobre la carretera antigua Nuevo Teapa, también conocida como Agua Dulce–Rabasa, El estado del cuerpo, fue el motivo que complicó la posibilidad de confirmar la identidad y la edad de la víctima. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad para resguardar la zona.

