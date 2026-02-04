Conductor y Pasajeros de Taxi Terminan Lesionados Tras Choque en Coatzacoalcos, Veracruz

Un saldo de por lo menos cuatro personas lesionadas fue lo que dejó un accidente automovilístico en el que se vieron involucrados un vehículo de transporte público en su modalidad de taxi y un automóvil particular.

Los hechos anteriormente descritos se registraron en la colonia Puerto México, en el municipio de Coatzacoalcos, localizado al sur del estado de Veracruz. Se dio a conocer que entre las personas lesionadas están tres pasajeros que viajaban en el taxi, así como su conductor; además, se reportaron cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió sobre el cruce de Ambrosio Solórzano y 18 de Marzo, donde un taxi y un vehículo particular chocaron presuntamente por no respetar la preferencia de paso.

Según lo informado, el presunto responsable de dicho accidente fue el conductor de una camioneta, que se impactó contra el taxi con número 482. Se dio a conocer que las personas que presentaron lesiones fueron auxiliadas por paramédicos de la Cruz Roja y, posteriormente, se gestionó su traslado a un hospital para recibir la atención médica necesaria.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de Tránsito del Estado para llevar a cabo el peritaje correspondiente y de esta manera, proceder al deslinde de responsabilidades, mientras que las unidades tuvieron que ser trasladadas a un corralón.

Conductora termina lesionada por accidente entre taxi y alzadora de caña

Un aparatoso accidente se registró la noche del pasado martes 3 de febrero sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz, a la altura de Cuitláhuac, donde un taxi con número económico 291 chocó contra una maquinaria alzadora de caña, por lo cual el vehículo quedó destrozado de la parte frontal.

Se informó que la conductora de la unidad de alquiler fue identificada como María Elvira, de la comunidad de Mata Clara, perteneciente al municipio de Cuitláhuac. Hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la agrupación SAMUV, quienes brindaron las primeras atenciones a la mujer lesionada.

Se indicó que la persona lesionada fue ingresada de urgencia al hospital general Córdoba-Yanga y su estado de salud es reportado como reservado, derivado de las lesiones presentadas, según el reporte de los paramédicos que acudieron a brindar el auxilio.

