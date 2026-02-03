Veracruz Rompe Dos Récords Históricos por Bajas Temperaturas: ¿En Qué Municipios Fue?

El departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó que, tras concluir el proceso de validación y el cierre de lecturas de las estaciones convencionales de la región sur, se confirman dos nuevos récords de temperaturas mínimas extremas para un mes de febrero en las siguientes localidades:

En Sontecomapan, municipio de Catemaco, en el periodo de registro del año 1976 al 2026, el dato anterior como récord histórico de baja temperatura fue de 9.5 °C, registrado el 26 de febrero de 2025, mientras que el nuevo dato es de 7.5 °C, temperatura registrada este martes 3 de febrero de 2026.

Video: Se Registran Bajas Temperaturas en la Zona Sur de Veracruz

El segundo caso fue reportado en Minzapan, municipio de Mecayapan, donde el periodo de registro abarca del año 1995 al 2026, donde el dato anterior de la temperatura más baja fue de 10.0 °C, registrado el 9 de febrero de 1998, y el nuevo registro, que es de 9.5 °C, también fue registrado hoy 3 de febrero.

Noticia relacionada: Van Cinco Días Consecutivos con Heladas en la Zona del Cofre de Perote en Veracruz

Reportan aumento de enfermedades respiratorias por bajas temperaturas en Veracruz

Debido al descenso de las temperaturas en el estado de Veracruz, se ha registrado ausentismo escolar y laboral debido al aumento de los casos gripales y del virus de la influenza de la variante H3N2, consecuencia de la temporada invernal y la movilidad social de las pasadas fiestas decembrinas.

Video: Incrementan Casos de Influenza H3N2 tras Bajas Temperaturas en Veracruz

De acuerdo con la información del neumólogo Armando Ramírez, es que se ha registrado un repunte de enfermedades respiratorias, tanto cuadros gripales como pacientes con neumonía.

Según la información obtenida, durante el transcurso de este año 2026, se han registrado más casos de enfermedades respiratorias que en los últimos dos años. El doctor Armando indica que aumentaron posiblemente por la baja en las temperaturas.

Historias recomendadas:

LAVR