Confirman 13 Casos de Virus de Sarampión en el Estado de Veracruz

De acuerdo con información emitida por las autoridades sanitarias del estado de Veracruz, actualmente se tienen registrados al menos 13 casos confirmados de sarampión, de los cuales no se ha presentado alguna defunción con relación a dicha enfermedad.

Ante el escenario nacional, las autoridades del estado han solicitado a la federación un millón de vacunas adicionales contra el virus de sarampión que se espera que sean aplicadas en hospitales, clínicas y en las jurisdicciones sanitarias. Se exhorta a la población a protegerse.

Noticia relacionada: ¿Qué Personas Deben Vacunarse Contra el Sarampión?; Médico Explica

¿Qué es el sarampión?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa debido a que es causada por un virus. Esta enfermedad se puede adquirir en cualquier edad, incluso en la vida adulta si una persona no la padeció en la infancia.

Video: ¿Cuáles son los Síntomas del Sarampión y Cómo se Contagia?

El sarampión se contagia a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y de la boca de las personas que se encuentran contagiadas de dicha enfermedad, ya sea por contacto directo o a través del aire.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Entre los síntomas del sarampión, el primero típico es la aparición de fiebre, de por lo menos tres días, tos, nariz “moqueante” y conjuntivitis (ojos rojos). La fiebre puede alcanzar los 40°C y, en pacientes con un sistema de defensa debilitado, puede desarrollarse neumonía.

Autoridades de salud indican que la mejor protección contra el sarampión para los niños es la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis); para adolescentes y adultos, la doble viral (sarampión y rubéola), según el Programa Universal de Vacunación.

Para las personas que ya padecieron sarampión durante la infancia o adolescencia, no es necesario que se aplique la vacuna, según lo informado por el Sector Salud.

Historias recomendadas:

LAVR