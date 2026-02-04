Localizan Restos Humanos Sepultados en Maltrata, Veracruz; Autoridades Investigan

La tarde del pasado martes 3 de febrero, se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad y emergencia en el municipio de Maltrata en la zona centro del estado de Veracruz. Esto derivado de la localización de restos humanos sepultados en un predio cerca del paso de ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

De acuerdo con información preliminar, el reporte fue realizado a través del número de emergencias 911, de manera anónima, lo que derivó en el despliegue de elementos de las fuerzas del orden hacia la zona señalada.

En el sitio, las autoridades acordonaron el área para preservar posibles indicios y elementos de la Fiscalía Regional de Justicia del Distrito XV de Orizaba tomó conocimiento de los hechos y hasta el momento no ha sido identificada la víctima de este hecho violento. Tampoco se han esclarecidos las causas del deceso.

Noticia relacionada: Vecinos Localizan Restos Humanos al Interior de una Bolsa de Basura en Puebla

Otro hecho violento ocurrido recientemente en Veracruz

El pasado jueves 29 de enero, un hecho de violencia ocurrió al norte del estado de Veracruz. Según el reporte de las autoridades policiales, los hechos tuvieron lugar en el fraccionamiento Puerto Pesquero del municipio de Tuxpan, donde una mujer fue asesinada durante un ataque armado.

Se dio a conocer que la mujer se encontraba acompañada de su hijo menor de edad se informó, resultó ileso. El hecho se registró entre las calles Uno y Dos, en la unidad habitacional anteriormente mencionada. Autoridades acudieron al lugar de los hechos tras recibir el reporte de los vecinos, quienes alertaron tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Video Autoridades Investigan Hallazgo de Craneo Humano en Predio de Nava | N+

Trascendió que la víctima viajaba con la menor cuando sujetos armados presuntamente obligaron a ambos a descender del vehículo para posteriormente atacar a la víctima a disparos, mientras que el menor fue bajado por el lado opuesto del automóvil para ponerse a salvo.

Historias Recomendadas:

FPF