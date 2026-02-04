Se Incendia Laboratorio Abandonado en Veracruz; Aún Existen Residuos Biológicos Peligrosos

Un conato de incendio se registró la mañana de este miércoles 4 de febrero en un inmueble abandonado ubicado en la colonia Ignacio Zaragoza de la ciudad de Veracruz, el cual ocasionó la movilización del cuerpo de bomberos.

Los hechos se registraron en el inmueble ubicado sobre avenida 20 de Noviembre en esquina con la calle Horacio Díaz alrededor de las 5:30 de la mañana, donde presuntamente personas en situación de calle y que utilizan este inmueble para refugiarse, pudieron haber ocasionado el siniestro que alertó principalmente a los vecinos del lugar.

Hace pocos meses sucedió un hecho similar en este inmueble, por lo que se ha vuelto recurrente este tipo de incidentes. Por esta razón, vecinos del lugar solicitan a las autoridades que se haga algo al respecto, sobre todo evitar que se haga mal uso de este sitio.

Anteriormente, el lugar se ocupaba como un laboratorio de análisis médicos, y hasta este momento todavía se pueden ver varias muestras de sangre al interior del sitio que no dejan de ser un riesgo sanitario para quienes habitan cerca de esa área.

Debido a este incendio, se dio a conocer que se quemó una cantidad de basura considerable, así como ropa, plásticos, entre otras cosas que se encontraban al interior del inmueble donde se registró el incidente.

Incendio consume motocicleta de presunto ladrón de cables en Veracruz

Una intensa movilización policiaca se registró sobre en el callejón 12 de octubre, entre las calles Paso y Troncoso y 16 de septiembre de la colonia Flores Magón de la ciudad de Veracruz el pasado martes 3 de febrero, ya que vecinos encontraron y persiguieron a sujetos que presuntamente se encontraban robando el cableado eléctrico, y al ser descubiertos, huyeron.

Según lo informado, no de los presuntos delincuentes se trasladaba en una motocicleta, la cual terminó consumida en llamas, pues comenzó a incendiarse. Al ser descubiertos, los ladrones comenzaron a huir, dejando abandonado el vehículo, y corrieron junto con el cable que presuntamente había sustraído instantes antes cerca del lugar donde se registraron los hechos.

Cuerpos de emergencias arribaron hasta el sitio y hasta el momento se desconoce por qué la unidad de dos ruedas se incendió; versiones indican dos posibles causas: en una se indica que el incidente ocurrió por calentamiento, ocasionando que quedara envuelta en llamas; otra versión apunta que presuntamente los mismos habitantes la incendiaron; sin embargo, ninguna de las anteriores ha sido confirmada por las autoridades.

