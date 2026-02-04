Confirman Caso de Sarampión en una Mujer de Córdoba, Veracruz; Esto se Sabe

La Jurisdicción Sanitaria VI en la ciudad de Córdoba, en la zona montañosa del estado de Veracruz, informó este miércoles 4 de febrero, que existe un caso de sarampión en la región. Así es como lo narran Nadia Rodríguez.

Si un caso ya ha atendido tratado y bajo vigilancia

Se trató de una mujer, quien según autoridades ya está siendo atendida; sin embargo, hasta el momento se desconoce su estado de salud actual y en qué hospital de la región se está llevando a cabo su seguimiento.

Video: Autoridades Confirman un Caso de Sarampión en Córdoba Veracruz

Ante este caso, la jefa de la Jurisdicción sanitaria VI también explicó, que ante un caso de sarampión la notificación a las autoridades es inmediata, a las 24 horas se debe de avisar, para proceder con el protocolo y evitar propagación. Aunado a eso, informó algunos de los síntomas del sarampión para saber identificarlos.

Si cuentan con los síntomas de sarampión que son fiebre, este enrojecimiento de los ojos lagrimeo, salpullido, marcas en el cuerpo, inclusive en la boca, inmediatamente colocar cubrebocas y asistir a los médicos

Noticia relacionada: Confirman 13 Casos de Virus de Sarampión en el Estado de Veracruz

Mantienen módulos de vacunación en Córdoba por caso de sarampión

Derivado de la confirmación de un caso de sarampión en Córdoba, se mantienen módulos de vacunación donde la población puede acudir para aplicarse dosis contra el sarampión, los cuales están ubicados en los bajos del ayuntamiento de la ciudad.

Está abastecida las unidades que corresponde a la jurisdicción que son en 28 municipios tenemos bastante afluencia aquí en el módulo que ubicamos abajo del Ayuntamiento de Córdoba.

Además de las vacunas, autoridades de salud recomiendan acudir al médico ante cualquier síntoma, no solo si se tratara de sarampión. Pero sobre todo, no automedicarse.

Ante a cualquier síntoma, cualquier síntoma de cualquier enfermedad, no sólo sarampión acudir al servicio médico, no a la automedicación

LLZH