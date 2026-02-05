Disparos de Arma de Fuego Generan Movilización Policiaca en Coatzacoalcos, Veracruz

El ruido de por lo menos siete disparos de arma de fuego, alarmó a ciudadanos en la ciudad de Coatzacoalcos, en la zona sur de Veracruz. Esto generó una intensa movilización policiaca durante la noche del miércoles.

De acuerdo a los hechos, se registró el aseguramiento de un arma de fuego que quedó abandonada en calles de la colonia Independencia, a un costado del parque deportivo La Alameda, del municipio antes mencionado.

Video: Se Incendia Vivienda Abandonada Colonia Ignacio Zaragoza Ciudad Veracruz Movilización Bomberos

Los hechos ocurrieron en la esquina de Juan Osorio López y José María Morelos, donde presuntamente dos sujetos realizaron disparos al aire, lo que provocó alarma entre los vecinos de la zona. Tras efectuar las detonaciones, los individuos presuntamente abordaron un taxi en el que se retiraron del lugar con rumbo desconocido.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Ministerial, Policía Estatal, Policía Municipal y personal del Ejército Mexicano, quienes acordonaron el área mientras personal de Servicios Periciales realizaban el levantamiento de los casquillos percutidos y demás diligencias correspondientes.

Noticia relacionada: Buques de la Armada de México Cargan Ayuda Humanitaria para Entregarla en Cuba

Hombre recibe bala tras ser víctima de asalto en Acayucan

Un hombre terminó herido de bala tras ser víctima de un asalto afuera de una sucursal bancaria, en el municipio de Acayucan, al sur del estado de Veracruz. Se trata de un sujeto que es originario de Querétaro.

La víctima fue despojada de varios miles de pesos por dos hombres que llegaron a bordo de una motocicleta, quienes le taparon el paso y empezaron a golpear el vidrio para obligarlo a bajar de su vehículo, disparándole en dos ocasiones.

Los delincuentes, se llevaron la bolsa en la que la víctima traía el dinero en efectivo, que presuntamente había retirado de la sucursal bancaria minutos antes.

Historias recomendadas:

LLZH