Localizan Presunta Fosa Clandestina en Predio al Sur de Veracruz; Esto se Sabe

En la zona sur del estado de Veracruz, investigan la localización de una presunta fosa clandestina en un predio ubicado entre los municipios de Jáltipan de Morelos y Texistepec.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional y Ejército Mexicano, resguardan la zona donde presuntamente se han exhumado tres cuerpos. Se trata de un predio ubicado cerca de un poblado conocido como El Cocuital en Jáltipan de Morelos.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información al respecto sobre los cuerpos hallados en el predio, mismos que permanecen en calidad de desconocidos. Además, aún no se ha informado, si existen más cuerpos dentro del lugar, por lo que el área se mantiene en resguardo.

El pasado 3 de febrero, se dio la localización de restos humanos sepultados en un predio cerca del paso de ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Esto generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y emergencia, en el municipio de Maltrata en la zona centro del estado de Veracruz.

De acuerdo con los hechos, de manera anónima una llamada reportando a través del número de emergencias 911 el hallazgo de restos, fue lo que alertó a las autoridades, generándose de inmediato un despliegue de los cuerpos policiacos, hacia el predio en el municipio de Maltrata.

Derivado de la movilización, las autoridades acordonaron el área para preservar posibles indicios; mientras que elementos de la Fiscalía Regional de Justicia del Distrito XV de la ciudad de Orizaba, tomó conocimiento de los hechos.

Es de mencionar que hasta el momento, la persona sigue en calidad de desconocido. Además, no han resultado personas detenidas como responsables de estos hechos.

