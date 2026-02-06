Detienen a Luis Miguel “N” por Causar Destrozos en IMSS de Veracruz; Denunció Falta de Atención

Un hombre de 42 años, identificado como Luis Miguel "N", fue detenido por elementos de la Marina dentro de las instalaciones de la Clínica 68 del IMSS en la ciudad de Veracruz debido a un presunto altercado.

Los hechos se registraron alrededor de las tres de la tarde del pasado jueves 5 de febrero en la Unidad de Medicina Familiar No. 68 (UMF 68) del IMSS, conocida comúnmente como la clínica de Montesinos, la cual se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con lo informado por sus familiares, Luis Miguel "N" es un paciente con diabetes, hipertensión arterial y con tratamiento psiquiátrico. Según su pareja, llegó minutos después de las tres de la tarde para unos análisis clínicos y, al recibir la negativa de atención, el señalado no reaccionó favorablemente.

Él reaccionó de manera violenta, no esperábamos que le diera una crisis de pánico, porque él toma medicamentos controlados y quieren que repare el daño del mobiliario, que era una máquina de tickets, una computadora y un cristal.

Luis Miguel "N" permanece a la espera de que se defina su situación legal

Tras los hechos anteriormente descritos, elementos de seguridad lo remitieron ante las autoridades correspondientes para iniciar investigaciones y peritajes. Mientras tanto, la familia del detenido planea ejercer una acción legal en contra de la institución de salud por presuntos daños.

Estamos en stand by, pero dependiendo de cómo el seguro reaccione y si tememos por nuestros derechos, cómo vamos a quedar, porque a él le retuvieron la carnet.

Luis Miguel "N" actualmente se encuentra en calidad de presentado en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en espera de avances para que se defina cuál será la situación legal que le espera. Los familiares piden a las autoridades de salud que mejoren el servicio y el trato hacia los derechohabientes.

