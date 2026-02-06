¿Qué le Pasó a Andrés Maldonado Yáñez, Alcalde de Zacualpan, Veracruz?; Autoridades Explican

De acuerdo con la información emitida por las autoridades del estado de Veracruz, el presidente municipal de Zacualpan fue víctima de un robo ocurrido fuera del estado, en una zona entre Tlaxcala y Puebla, y por lo tanto se descarta que se tratara de un atentado.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Ahued Bardahuil, explicó que el alcalde Andrés Maldonado Yáñez viajaba con su esposa y su chofer cuando fueron despojados de su vehículo y pertenencias.

Precisó que los hechos ocurrieron en la zona comprendida entre Apizaco y Chignahuapan, por lo que la carpeta de investigación se inició en el estado de Puebla debido a la colindancia territorial.

Le robaron el carro y las pertenencias; el chofer está con una lesión en una pierna. Creo y fue atendido precisamente en Tlaxcala y se trasladaba por solicitud del alcalde a la ciudad de Tulancingo para que sea atendido.

Ahued Bardahuil informó que la carpeta, por la colindancia y la zona donde fue, ya se está realizando. Se abrió la carpeta y se declaró que en el estado de Puebla. Así mismo, aclaró que la presencia del alcalde en Xalapa se debió a trámites y actividades de capacitación, y que su traslado por otras entidades forma parte de su ámbito personal.

¿Cómo y cuándo ocurrieron los hechos de violencia contra el Presidente Municipal?

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ayuntamiento del municipio de Zacualpan, se informó que el Arquitecto Andrés Maldonado Yáñez; su esposa, Lic. Jazmín Martínez Santizo y el C. Hilario Fragoso, quien se desempeñaba como chofer, fueron interceptados por personas no identificadas mientras regresaban de la ciudad de Xalapa a Zacualpan, tras realizar actividades de carácter institucional.

Se dio a conocer que, derivado de estos hechos, el C. Hilario Fragoso Calderón resultó herido por impacto de arma de fuego y actualmente se encuentra recibiendo atención médica, mientras que el Presidente Municipal y su esposa se encuentran a salvo.

