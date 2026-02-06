Hombre Es Asesinado a Disparos a Orilla de la Carretera Yanga-Omealca en Veracruz

La mañana de este viernes 6 de febrero, se reportó el asesinato de un hombre, a la orilla de la carretera estatal Yanga-Omealca, a escasos metros del corralón cañero que se encuentra en Providencia perteneciente al municipio de Cuichapa, Veracruz.

De acuerdo a los hechos, el hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego, por lo que derivado de ellos, se movilizaron diferentes corporaciones policiales, personal de Fiscalía, Peritos Forenses y de elementos de la Policía ministerial de investigación, para iniciar con las diligencias correspondientes y acordonar la zona.

Posteriormente, se dio a conocer que el hombre asesinado por disparos de arma de fuego respondía al alias de "El Pillo" Domínguez, un trabajador de una ferretería ubicada en el municipio de Omealca. La Fiscalía General del Estado ya investiga este crimen y se inició una carpeta de investigación por estos hechos ocurridos en el municipio de Cuichapa.

Disparos en Coatzacoalcos alarman a vecinos al sur de Veracruz

En Coatzacoalcos, por lo menos siete detonaciones y el aseguramiento de un arma de fuego que quedó abandonada en el lugar, fue el saldo de una intensa movilización policiaca registrada durante la noche del miércoles en calles de la colonia Independencia, a un costado del parque deportivo La Alameda.

Los hechos ocurrieron en la esquina de Juan Osorio López y José María Morelos, donde presuntamente dos sujetos realizaron disparos al aire, lo que provocó alarma entre los vecinos de la zona. Tras efectuar las detonaciones, los individuos presuntamente abordaron un taxi en el que se retiraron del lugar con rumbo desconocido.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Ministerial, Policía Estatal, Policía Municipal y personal del Ejército Mexicano, quienes acordonaron el área mientras personal de Servicios Periciales realizaban el levantamiento de los casquillos percutidos y demás diligencias correspondientes.

