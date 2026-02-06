Hombre Es Hallado Sin Vida en Vía Pública en Mariano Escobedo, Veracruz

Un hombre fue hallado sin vida la mañana de este viernes 6 de febrero, en la vía pública de la colonia Gloria Escondida, perteneciente al municipio de Mariano Escobedo, en la zona montañosa del estado de Veracruz.

Los hechos se reportaron luego que vecinos alertaran al número de emergencias 911, sobre una persona inconsciente en la esquina de la Privada Salinas y el Camino a Chicola, a un costado de una tienda de autoservicio ubicada en la unidad habitacional Puerta del Sol.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Policía Municipal y personal de Protección Civil, quienes tras realizar la valoración correspondiente confirmaron que el masculino de identidad desconocida, ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades se encargaron de proceder a acordonar la zona donde fue hallado sin vida el hombre, conforme a los protocolos correspondientes. Además, se dio parte a la fiscalía regional quienes iniciaron una carpeta de investigación por estos hechos ocurridos en el municipio de Mariano Escobedo en Veracruz.

Asesinan hombre en Cuichapa

La mañana de este viernes se reportó un hombre asesinado a la orilla de la carretera estatal Yanga-Omealca, a escasos metros del corralón cañero que se encuentra en Providencia perteneciente al municipio de Cuichapa.

Estos hechos movilizaron diferentes corporaciones policiales y del personal de Fiscalía, Peritos Forenses y de elementos de la policía ministerial de investigación.

Se dio a conocer que el hombre asesinado por disparos de arma de fuego respondía al alias de "El Pillo" Domínguez, trabajador de una ferretería ubicada en el municipio de Omealca. La fiscalía investiga este crimen y se inició una carpeta de investigación por estos hechos.

