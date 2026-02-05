¿Qué Se Sabe del Vuelo con Destino a Cancún que Aterrizó de Emergencia en Veracruz?

La mañana de este jueves 5 de febrero, una aeronave comercial, la cual era procedente de la Ciudad de México, aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara en la ciudad de Veracruz por una falla en sistemas.

De acuerdo con la información obtenida, la aeronave había despegado de la Ciudad de México a las 6 horas con 45 minutos, teniendo como destino final el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, poco antes de las 10:00 de la mañana.

Sin embargo, los pilotos se percataron durante el trayecto de que la aeronave presentaba una falla en el sensor de cabina, por lo cual tuvieron que encontrar el aeropuerto más cercano a su ubicación para realizar las maniobras de descenso, según lo marca el protocolo.

Los 225 pasajeros que viajaban en la aeronave que despegó desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México no permanecieron mucho tiempo en el aeropuerto, ya que tras un par de horas, abordaron otro avión comercial que salió a las 10 horas con 5 minutos.

De manera preliminar, se informó que las autoridades del Aeropuerto Internacional Heriberto Jara mencionaron que el avión comercial que presentó la falla en el sensor de la cabina continúa en Veracruz para llevar a cabo su revisión y corrección por parte de personal especializado.

Dan último adiós a Luis Enrique Castillo, teniente fallecido en desplome del avión de la SEMAR en Texas

Familiares de Luis Enrique Castillo le dieron el último adiós; el teniente de corbeta y piloto naval de la Armada de México que fue una de las víctimas del desplome de la aeronave de la Secretaría de Marina (SEMAR) en Texas.

Después del homenaje de cuerpo presente realizado por los altos mandos de la Secretaría de Marina en la Ciudad de México, los restos llegaron a su tierra natal. El cuerpo fue velado en la casa de sus padres en la comunidad El Pantano, municipio de Tierra Blanca en el estado de Veracruz.

Transcurrió la noche y, después del mediodía, en la misma vivienda, un sacerdote ofició la misa. Eduardo Castillo Córdoba, padre de Luis Enrique, lo recuerda como una persona con muchas ganas de salir adelante.

29 años apenas, muy joven y con muchas ilusiones de seguir superándose, pero desgraciadamente nomás hasta aquí llegó su carrera.

Fue el único de cuatro hermanos que logró salir de la comunidad rural y hacer una carrera profesional. Entre sus hermanos y sus primos lo cargaron en hombros e hicieron dos veces el último recorrido por el patio de su casa; luego el cortejo fúnebre se dirigió al cementerio.

