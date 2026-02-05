Aparatoso Accidente en la Autopista Fortín-Córdoba Provoca Caos Vial
N+
Dos unidades de carga se impactaron en la autopista Fortín-Córdoba debido a las condiciones climatológicas. El hecho comprometió la circulación.
COMPARTE:
La tarde de este jueves 5 de febrero se registró la movilización de parte de autoridades y cuerpos de emergencias debido al reporte de un accidente carretero a la altura del kilómetro 290, en el que se vieron involucradas dos unidades de carga.
Los hechos se registraron en la autopista Fortín-Córdoba, a la altura del kilómetro 290, cerca de la zona conocida como "La Quebradora", donde un vehículo de carga pesada que transportaba rejas para pollos se impactó por alcance con otra unidad que presuntamente transportaba cemento.
Sin embargo, al frenar precipitadamente debido a las condiciones climatológicas, el conductor, quien mencionó desconocer la región, giró el volante hacia el carril de baja velocidad, por lo que prácticamente el vehículo quedó descuadrado.
Noticia relacionada: Conductor en Presunto Estado de Ebriedad Choca Vehículos en el Centro de Córdoba, Veracruz
No hay reporte de personas hospitalizadas tras el accidente
Hasta este momento no se ha emitido algún reporte en el que se indique que hubo personas lesionadas tras este percance carretero; debido al hecho, el tráfico vehicular se vio interrumpido parcialmente por paramédicos de caminos y puentes federales (CAPUFE).
Dichos elementos de emergencias acudieron para brindar primeros auxilios a las personas que resultaran lesionadas; sin embargo, no se requirió la hospitalización de las personas que se vieron involucradas en dicho accidente carretero.
Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, procedieron a tomar conocimiento de los hechos y abanderaron la circulación para evitar que se registrara un accidente mayor. La recomendación realizada por las autoridades es manejar con precaución para evitar algún otro percance, ya que las condiciones climatológicas son adversas y esto podría ocasionar otro incidente similar.
Se informó que el carril que va con dirección a la ciudad de Orizaba se encuentra libre. Tiempo después de realizar el retiro de las unidades, la circulación fue reabierta al tránsito vehicular.
Historias recomendadas:
- Conductora Muere Mientras Viajaba su Auto en la Carretera Veracruz-Xalapa
- Hombre Muere en Vía Pública en Xalapa, Veracruz; Presuntamente Vivía en Situación de Calle
- Aumenta Costo para Sacar la Licencia de Conducir en Veracruz 2026: ¿Cuánto Cuesta Ahora?
LAVR