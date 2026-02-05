Hombre Muere en Vía Pública en Xalapa, Veracruz; Presuntamente Vivía en Situación de Calle

La madrugada de este jueves 5 de febrero se confirmó que un hombre en situación de calle había perdido la vida en la vía pública en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz. Vecinos señalaron que era una persona adulta que presuntamente vivía en las calles de la ciudad y que no se metía con nadie.

El sujeto fue identificado por testigos como Gustavo, conocido en la zona como "El Buitre", quien era una persona en presunta situación de calle que con esfuerzos llegó hasta la Avenida Ébano, casi esquina con la calle 2 de la ciudad de Xalapa, para descansar y refugiarse del frío y del viento.

Durante varios días los vecinos detectaron que el señor requería atención médica y abrigo, por lo cual solicitaron la intervención de las autoridades, quienes no lo trasladaron a un albergue debido a que no había aceptado la ayuda y no había quien se hiciera responsable para llevarlo a un hospital.

La mañana de este jueves 5 de febrero, se registró una intensa movilización de parte de cuerpos de emergencias, así como paramédicos, debido a un reporte en el que se informaba que un hombre de 70 años de edad aproximadamente resultó con lesiones.

La movilización respondió a un accidente en el que la víctima recibió una descarga eléctrica cuando presuntamente cruzaba un puente peatonal y accidentalmente hizo contacto con cables de energía eléctrica que se encontraban en la zona.

Los primeros reportes indican que el hombre transportaba varillas mientras caminaba por el puente ubicado sobre el bulevar Xalapa-Banderilla sin percatarse de la cercanía de los cables eléctricos, los cuales tocó de manera accidental, recibiendo una descarga que lo lanzó al suelo.

