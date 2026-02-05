Conductora Muere Mientras Viajaba su Auto en la Carretera Veracruz-Xalapa

Una mujer murió mientras conducía su auto sobre la carretera Veracruz-Xalapa, a la altura del distribuidor vial Cabeza Olmeca, cerca del cuartel de la Guardia Nacional, lo que ocasionó la movilización de distintas corporaciones policiacas.

Los hechos se registraron durante la tarde de este jueves 5 de febrero delante del distribuidor vial Cabeza Olmeca, lugar donde la mujer comenzó a manifestar complicaciones de salud, por lo que detuvo la marcha de su unidad.

Las personas que le acompañaban, al parecer familiares, se percataron de la situación e intentaron auxiliarla; sin embargo, no les fue posible evitar el deceso de la mujer. Al lugar arribaron elementos de Policía Estatal y Guardia Nacional, quienes procedieron a realizar el acordonamiento de la zona para las diligencias de ley por parte de servicios periciales.

La circulación de vías se vio afectada por alrededor de dos horas debido a las acciones de resguardo, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes en la zona.

Sujeto en presunta situación de calle pierde la vida en avenida de Xalapa

En la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, se confirmó que un hombre en situación de calle había perdido la vida en la vía pública la madrugada de este jueves 5 de febrero. Vecinos señalaron que era una persona adulta que presuntamente vivía en las calles de la ciudad y que no se metía con nadie.

Se informó que con esfuerzos el sujeto llegó hasta la Avenida Ébano, casi esquina con la calle 2 de la ciudad de Xalapa, para descansar y refugiarse del frío y del viento. Según testigos, el hombre fue identificado como Gustavo, conocido en la zona como "El Buitre", quien era una persona en presunta situación de calle.

Vecinos indican que durante varios días detectaron que el hombre requería atención médica y abrigo, por lo cual solicitaron la intervención de las autoridades, quienes no lo trasladaron a un albergue debido a que no había aceptado la ayuda y no había quien se hiciera responsable para llevarlo a un hospital.

