Migrante Venezolano Muere Tras ser Arrollado por un Tren Carguero en Veracruz

Un accidente fatal se reportó esta mañana en la región centro del estado de Veracruz, el reporte indicó que una persona del sexo masculino identificado como Federico Meneses de aproximadamente 30 años de origen Venezonalo.

Se confirmó que perdió la vida luego de que fuera arrollado por un tren carguero entre las localidades de Paraje Nuevo y Río Seco, esto a la altura de la bodega de Anturios, ubicada en el municipio de Amatlán de los Reyes.

El deceso se reportó esta mañana de viernes, donde arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes solo confirmaron el fallecimiento de esta persona, en primera instancia la persona fallecida se encontraba en calidad de desconocida, minutos después se confirmó su identidad. Los cuerpos policíacos que acudieron a tomar conocimiento del hecho se encargaron del acordonamiento de la zona y se ordenó el levantamiento del cuerpo el cual fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Otra muerte reciente en la vía pública en Veracruz

La tarde del pasado jueves 5 de febrero se dio a conocer el deceso de una mujer murió mientras conducía su auto sobre la carretera Veracruz-Xalapa, esto en las cercanías del cuartel de la Guardia Nacional, este hecho ocasionó una fuerte movilización de distintos cuerpos policiacos.

Los hechos ocurrieron en el distribuidor vial Cabeza Olmeca al poniente de la ciudad y puerto de Veracruz, lugar donde la mujer presentó complicaciones de salud, por lo que detuvo la marcha de su vehículo automotriz.

Al lugar se trasladaron paramédicos para intentar brindarle asistencia medica pero solo pudieron confirmar que la mujer al interior de la unidad ya no contaba con signos vitales. Por esta razón se acordonó la zona por parte de las autoridades policíacas que acudieron al lugar para tomar conocimiento, y se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMFO) para las efectuar las diligencias correspondientes.

