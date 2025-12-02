Fallece un Hombre Atropellado por el Tren en San Francisco del Rincón, Guanajuato

En la colonia El Paraíso en San Francisco del Rincón, Guanajuato el lunes 1 de diciembre un hombre fue embestido por el tren perdiendo la vida en el lugar.

Vecinos de la colonia fueron los que detectaron el accidente y llamaron a la Central de Emergencias 911.

Se desconoce la identidad de la persona atropellada por el tren

Paramédicos de Protección Civil respondieron el llamado y se dirigieron a la dirección señalada.

Sin embargo, al llegar al lugar simplemente pudieron confirmar la muerte del hombre que hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido.

El cuerpo del fallecido fue trasladado a un anfiteatro

Policías de Seguridad Pública Municipal acordonaron la zona para que no se contaminaran las evidencias.

El cuerpo del hombre fallecido fue levantado por elementos del SEMEFO (Servicio Médico Forense) para trasladarlo a que le hicieran la necropsia de ley.

Información de Christian Rendón

JIPV