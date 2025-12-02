Inicio Bajio Fallece un Hombre Atropellado por el Tren en San Francisco del Rincón, Guanajuato

Fallece un Hombre Atropellado por el Tren en San Francisco del Rincón, Guanajuato

Muere un hombre después de ser atropellado por el tren en San Francisco del Rincón, Guanajuato a la altura de la colonia El Paraíso, se desconoce la identidad del fallecido.

Hasta el momento la víctima se mantiene como desconocida.

En la colonia El Paraíso en San Francisco del Rincón, Guanajuato un hombre murió al ser atropellado por un tren la noche del pasado lunes, la víctima no ha sido identificada.

En la colonia El Paraíso en San Francisco del Rincón, Guanajuato el lunes 1 de diciembre un hombre fue embestido por el tren perdiendo la vida en el lugar. 

Vecinos de la colonia fueron los que detectaron el accidente y llamaron a la Central de Emergencias 911

Se desconoce la identidad de la persona atropellada por el tren 

Paramédicos de Protección Civil respondieron el llamado y se dirigieron a la dirección señalada. 

Sin embargo, al llegar al lugar simplemente pudieron confirmar la muerte del hombre que hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido

El cuerpo del fallecido fue trasladado a un anfiteatro 

Policías de Seguridad Pública Municipal acordonaron la zona para que no se contaminaran las evidencias.

Te podría interesar: Encuentran un Cráneo Humano Cerca de las Vías del Tren en Salvatierra, Guanajuato

El cuerpo del hombre fallecido fue levantado por elementos del SEMEFO (Servicio Médico Forense) para trasladarlo a que le hicieran la necropsia de ley.

 

