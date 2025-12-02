Inicio Bajio Encuentran un Cráneo Humano Cerca de las Vías del Tren en Salvatierra, Guanajuato

Encuentran un Cráneo Humano Cerca de las Vías del Tren en Salvatierra, Guanajuato

|

N+

-

Un cráneo humano fue localizado cerca de las vías del tren en la colonia Lázaro Cárdenas en Salvatierra, Guanajuato, autoridades trabajan en la identificación de los restos.

Evacuan Más de 200 Personas por Fuga de Gas Natural en San José de Rentería en León, Guanajuato

Evacuan Más de 200 Personas por Fuga de Gas Natural en San José de Rentería en León, Guanajuato

01:12

A continuación en 5 segundos

Vecinos Encuentran un Cráneo Humano en un Predio en Salvatierra Guanajuato

Tras el hallazgo, los vecinos de la zona, no dudaron en llamar a los números de emergencia, quienes acordonaron el área.

REPRODUCIENDO

Vecinos Encuentran un Cráneo Humano en un Predio en Salvatierra

Inseguridad en Bajío

Vecinos Encuentran un Cráneo Humano en un Predio en Salvatierra

Evacuan Más de 200 Personas por Fuga de Gas Natural en San José de Rentería en León, Guanajuato

Las Noticias Del Bajio

Evacuan Más de 200 Personas por Fuga de Gas Natural en San José de Rentería en León, Guanajuato

Muere Hombre y Queda Mujer Lesionada en un Ataque Armado en Celaya, Guanajuato

Las Noticias Del Bajio

Muere Hombre y Queda Mujer Lesionada en un Ataque Armado en Celaya, Guanajuato

Conductor Choca Contra Pilar Tras Casi Desmayarse al Volante en León

Las Noticias Del Bajio

Conductor Choca Contra Pilar Tras Casi Desmayarse al Volante en León

COMPARTE:

Restos humanos fueron encontrados el lunes pasado 1 de diciembre en la colonia Lázaro Cárdenas de Salvatierra, Guanajuato, cerca de las vías del tren

Habitantes de la zona, denunciaron al número de emergencias 911, haber encontrado lo que aparentemente era un cráneo humano.

Autoridades recogen el presunto cráneo humano para investigarlo 

Personal de seguridad tanto municipal, estatal, incluso elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar. 

A unos metros de las vías del tren fue que se localizó el presuntamente cráneo humano, por lo que se resguardó y acordonó el área. 

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaron las indagatorias pertinentes para la apertura de una carpeta de averiguación

Se investiga la identidad de a quien pertenecen los restos humanos 

El presunto cráneo humano fue recogido por elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) quienes lo trasladaron a Guanajuato, Capital a un anfiteatro. 

Te podría interesar: Dos Jóvenes Murieron en Ataque a Balazos en Guanajuato

Autoridades se encargarán de determinar la identidad de a quien pertenecen los restos encontrados. 

 

Historias recomendadas: 

 

Información de Alberto Campos Pallarez

JIPV

Inseguridad en Bajío
Inicio Bajio Craneo humano es hallado cerca de las vias del tren en salvatierra guanajuato