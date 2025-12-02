Encuentran un Cráneo Humano Cerca de las Vías del Tren en Salvatierra, Guanajuato

Restos humanos fueron encontrados el lunes pasado 1 de diciembre en la colonia Lázaro Cárdenas de Salvatierra, Guanajuato, cerca de las vías del tren.

Habitantes de la zona, denunciaron al número de emergencias 911, haber encontrado lo que aparentemente era un cráneo humano.

Autoridades recogen el presunto cráneo humano para investigarlo

Personal de seguridad tanto municipal, estatal, incluso elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar.

A unos metros de las vías del tren fue que se localizó el presuntamente cráneo humano, por lo que se resguardó y acordonó el área.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaron las indagatorias pertinentes para la apertura de una carpeta de averiguación.

Se investiga la identidad de a quien pertenecen los restos humanos

El presunto cráneo humano fue recogido por elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) quienes lo trasladaron a Guanajuato, Capital a un anfiteatro.

Autoridades se encargarán de determinar la identidad de a quien pertenecen los restos encontrados.

