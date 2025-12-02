Encuentran un Cráneo Humano Cerca de las Vías del Tren en Salvatierra, Guanajuato
N+
Un cráneo humano fue localizado cerca de las vías del tren en la colonia Lázaro Cárdenas en Salvatierra, Guanajuato, autoridades trabajan en la identificación de los restos.
Tras el hallazgo, los vecinos de la zona, no dudaron en llamar a los números de emergencia, quienes acordonaron el área.
Inseguridad en Bajío
Vecinos Encuentran un Cráneo Humano en un Predio en Salvatierra
Las Noticias Del Bajio
Evacuan Más de 200 Personas por Fuga de Gas Natural en San José de Rentería en León, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Muere Hombre y Queda Mujer Lesionada en un Ataque Armado en Celaya, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Conductor Choca Contra Pilar Tras Casi Desmayarse al Volante en León
COMPARTE:
Restos humanos fueron encontrados el lunes pasado 1 de diciembre en la colonia Lázaro Cárdenas de Salvatierra, Guanajuato, cerca de las vías del tren.
Habitantes de la zona, denunciaron al número de emergencias 911, haber encontrado lo que aparentemente era un cráneo humano.
Autoridades recogen el presunto cráneo humano para investigarlo
Personal de seguridad tanto municipal, estatal, incluso elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar.
A unos metros de las vías del tren fue que se localizó el presuntamente cráneo humano, por lo que se resguardó y acordonó el área.
Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaron las indagatorias pertinentes para la apertura de una carpeta de averiguación.
Se investiga la identidad de a quien pertenecen los restos humanos
El presunto cráneo humano fue recogido por elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) quienes lo trasladaron a Guanajuato, Capital a un anfiteatro.
Te podría interesar: Dos Jóvenes Murieron en Ataque a Balazos en Guanajuato
Autoridades se encargarán de determinar la identidad de a quien pertenecen los restos encontrados.
Historias recomendadas:
-
Este es el Pronóstico del Clima Para Hoy Martes Dos de Diciembre en Guanajuato
-
Detienen a Hombre por Romper los Cristales de 12 Autos en la Calle Palma, en Guanajuato Capital
-
Motociclista Muere al Ser Impactado por una Camioneta en Irapuato
Información de Alberto Campos Pallarez
JIPV