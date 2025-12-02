Dos Jóvenes Murieron en Ataque a Balazos en Guanajuato

La noche del pasado lunes 1 de diciembre se registró un ataque armado en la colonia Emiliano Zapata de Valle De Santiago, Guanajuato.

Las detonaciones por armas de fuego llamaron la atención de vecinos de la colonia Emiliano Zapata, por lo que alertaron a las autoridades de dos presuntas víctimas.

Identifican a Jóvenes víctimas de ataque armado en Guanajuato

Elementos de Seguridad Pública Municipal respondieron al llamado llegando a la calle Bonifacio Baltazar para acordonar la escena.

Paramédicos al indicarles que la zona era segura, arribaron para trasladar a los lesionados, sin embargo, ya no contaban con signos vitales.

Las víctimas fatales tenían 20 y 21 años de edad y respondían a los nombres de Brayan Guadalupe y Christofer.

Autoridades montaron un fuerte operativo para ubicar a los agresores armados

Aparentemente, hombres armados en una motocicleta llegaron a donde estaban sus objetivos y les dispararon en diversas ocasiones.

Autoridades realizaron un operativo de búsqueda por la zona para tratar de localizar a los responsables pero no se logró ninguna detención.

Te podría interesar: Detienen a Hombre por Romper los Cristales de 12 Autos en la Calle Palma, en Guanajuato Capital

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de recabar los restos del ataque para así realizar las averiguaciones pertinentes.

Mientras que los cuerpos de los jóvenes se llevaron a Guanajuato, Capital a las instalaciones del SEMEFO (Servicio Médico Forense) para hacerles la autopsia de ley.

Historias recomendadas:

Información de Christian Rendón

JIPV