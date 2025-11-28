Conductor Pierde el Control y Choca Contra Postes de Contención y una Casa en León

Lo que pretendía ser un normal regreso a casa, casi termina en tragedia para el conductor de una camioneta, quien en una de las calles de la colonia Chapalita, perdió el control de su camioneta y terminó chocando contra una casa y varios postes de contención.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 9 de la noche y de acuerdo a reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de León, el conductor al parecer conducía a exceso de velocidad cuando se dirigía a su casa.

En cierto momento, cuando pasaba por las calles de la colonia Chapalita, en León, el conductor al parecer perdió el control de la camioneta, la cual derrapó, para después chocar primero contra unos postes de contención.

Debido a la inercia y velocidad de la camioneta, tras chocar con los postes, también impactó una vivienda que se encontraba a unos metros, para terminar arriba de otro poste de contención ubicado en una esquina.

Fueron los vecinos de la zona, quienes al escuchar el fuerte impacto, salieron a la calle y pudieron ver el accidente que acababa de ocurrir, por lo que llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos.

Llegan policías y auxilian al conductor quien reconoce que perdió el control

A los pocos minutos, elementos de la policía municipal, hicieron su arribo al lugar del accidente y de inmediato apoyaron al conductor, quien fue valorado por los paramédicos al llegar al lugar del accidente.

Sin heridas de consideración, el conductor pidió el apoyo de una grúa para trasladar su vehículo, mientras que las autoridades presentes determinaban la mecánica del accidente para poder llegar a un acuerdo.

