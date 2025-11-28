Encuentran Restos Humanos Dentro de un Sillón en León, Guanajuato
En calles de la colonia Brisas del Campestre en León, Guanajuato el pasado jueves se localizó un costal con un sillón que dentro tenía restos humanos de quien se desconoce su identidad.
En la colonia Brisas del Campestre habitantes encontraron en un costal un sillón con restos humanos por lo que autoridades se encargaron de las investigaciones pertinentes.
Restos humanos Fueron Encontrados Dentro de Sillón en Brisas del Campestre en León, Guanajuato
Alrededor de las 6:00 de la tarde del pasado jueves 27 de noviembre, la central de emergencias 911 recibió el reporte del presunto hallazgo de restos humanos en León, Guanajuato.
Habitantes de la colonia Brisas del Campestre denunciaron haber encontrado restos humanos dentro de un sillón que estaba en un costal.
Por lo que elementos de corporaciones de seguridad acudieron a la calle Brisa de Madrid esquina con Brisa de Coruña en la colonia mencionada.
Perro estaba jugando con restos humanos
Al llegar, vecinos les comentaron a los policías el lugar donde se había encontrado el costal con el sillón y los restos humanos.
Además les mencionaron que desde aproximadamente las 2:30 de la tarde se había visto a un perro jugando con un resto humano.
Autoridades investigan los hechos y la identidad de la víctima
Agentes municipales y estatales tuvieron que cerrar la vialidad para poder recolectar pesquisas y dar apertura a una carpeta de investigación.
Te podría interesar: Campesinos y Transportistas Guanajuatenses Liberan Carretera Pénjamo - Santa Ana Pacueco
Para que después, personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) recolectara los restos y los trasladar a sus instalaciones en Guanajuato, Capital.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y si pertenece a la zona donde fue encontrado.
Información de Alejandro Gibran Chichipan
JIPV