Una Madre Lesionada y su Hijo Muerto es el Saldo de un Ataque Armado en Guanajuato

Una madre y un hijo fueron atacados a balazos en calles de la colonia La Ermita en León, Guanajuato la noche del pasado jueves, la mamá fue llevada al hospital, el hijo murió.

Una Madre Lesionada y su Hijo Muerto es el Saldo de un Ataque Armado en Guanajuato. Foto: N+

Un ataque armado contra una madre y su hijo se registró en calles de la colonia La Ermita en León, Guanajuato alrededor de las 11:40 de la noche. 

Vecinos de la zona que escucharon las detonaciones de arma de fuego llamaron a la Central de Emergencias 911 para denunciar el ataque

Madre e hijo platicaban cerca de su casa cuando fueron atacados a tiros

Una madre y su hijo se encontraban platicando cerca de su casa en la esquina de las calles Perséfone y Andador Cloto en la colonia La Ermita

Cuando dos hombres llegaron en una motocicleta y al estar frente al hombre de entre 30 a 35 años le disparó en varias ocasiones. 

El hombre, herido, intentó entrar a su casa pero perdió la vida en la entrada, mientras que su mamá fue herida por balas perdidas. 

Autoridades investigan ataque a tiros contra madre e hijo 

Paramédicos que arribaron al lugar de los hechos solamente pudieron confirmar la muerte del hombre. Y estabilizaron a la señora para trasladarla urgente a un hospital a brindarle atención a sus lesiones. 

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se encargaron de levantar las pesquisas necesarias para la carpeta de investigación

Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) recogió el cuerpo de la víctima fatal para llevarla a un anfiteatro en Guanajuato, Capital

A pesar de un operativo de búsqueda no se logró localizar ni detener a ninguna persona por los hechos.

 

