Asesinan a Balazos a Mujer en un Taller de Lavadoras en Irapuato; Hay Dos Más Heridos

Una intensa movilización por parte de varias corporaciones de Seguridad se originó después de que en la colonia Los Ángeles, se reportara un ataque armado a un taller de lavadoras a plena luz de día.

Los hechos ocurrieron cuando vecinos de la zona, escucharon varias detonaciones de arma de fuego, las cuales habían provenido de un conocido taller de lavadoras, por lo que de inmediato llamaron a los números de emergencia.

Y es que de acuerdo a vecinos de la zona, el ataque se originó cuando dos hombres a bordo de una motocicleta, llegaron al lugar, donde se encontraban dos personas y una mujer al interior del local.

En cierto momento, uno de los motociclistas, sacó de entre sus pertenencias un arma de fuego y sin mediar palabra comenzó a disparar contra quienes se encontraban en el taller de lavadoras.

Al lograr su objetivo, los agresores se dieron a la fuga, mientras que comercios cercanos al ataque, llamaron a la policía, reportando que habían atacado a balazos a varias personas en el taller antes mencionado.

Una mujer fallece en el ataque y reportan a dos heridos más en el taller

Los primeros en llegar al lugar del ataque, fueron los policías municipales, en compañía de elementos de la Guardia Nacional, quienes de inmediato realizaron un operativo en la zona, con la finalidad de dar con los agresores.

Sin tener resultado alguno, paramédicos llegaron al lugar, quienes brindaron atención médica, pero una mujer que se encontraba en el taller, ya había fallecido por las heridas provocadas por las balas, mientras que dos hombres más se encontraban aún con vida, por lo que fueron trasladados al hospital más cercano.



NLD