Nueve Jornaleros Muertos y Dos Lesionados es el Saldo de un Accidente en Salamanca, Guanajuato
La madrugada de este jueves se registró un accidente en la Carretera Federal León - Salamanca a la altura de la comunidad de San José de Mendoza dejando 9 personas sin vida y dos lesionados.
Este jueves se registró un choque entre una camioneta y un tráiler en la carretera León - Salamanca a la altura de la comunidad de San José de Mendoza, dejando a 9 muertos y dos lesionados.
Este jueves 27 de noviembre por la madrugada se registró un accidente entre una camioneta y un tráiler en la carretera federal 43D León - Salamanca en Guanajuato.
Los hechos ocurrieron cuando una camioneta en la que iban a bordo varios jornaleros circulaba por la carretera mencionada a la altura de la caseta de cobro de la comunidad de San José de Mendoza. Según testigos el conductor de un tráiler intentó dar una vuelta prohibida causando el choque con la camioneta.
El fuerte impacto en la camioneta provocó que fuera arrastrada por varios metros y terminara volteada con llantas arriba.
Conductores que se dieron cuenta del accidente llamaron a unidades de emergencia para que atendieran a las víctimas. Varios de los involucrados quedaron tirados en el asfalto y a un lado de la carretera, por lo que se tuvo que cerrar la vialidad.
Trasladan a heridos al hospital y confirman 9 muertos en San José de Mendoza
Al lugar llegaron elementos de diversas corporaciones para apoyar en las labores de seguridad y rescate.
Paramédicos desde su arribo comenzaron a brindar atención a los heridos, sin embargo, mientras pasaba el tiempo, se detectaban más personas sin vida.
Horas después de los hechos se informó que había 9 personas sin vida y dos más que habían sido trasladadas a un hospital. La vialidad se mantuvo cerrada por varias horas hasta que se levantaron los cuerpos de los fallecidos y se retiraron los vehículos involucrados.
