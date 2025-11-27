Conductor de Pipa Vuelca y Queda Atrapado en Guanajuato; Así Fue el Accidente

Por más de dos horas, paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Irapuato, Guanajuato lucharon por rescatar al conductor.

Cerca de las 8:00 de la mañana del pasado miércoles 26 de noviembre, automovilistas denunciaban el aparatoso percance.

Volcadura de pipa causa cierre de un carril de la autopista León - Salamanca

La unidad de carga que trasladaba miles de litros de leche había quedado volcada sobre una de las curvas de la zona conocida como El Trébol, de la autopista León - Salamanca dejando a su chofer prensado.

Uno de los dos carriles junto a la curva que conecta con rumbo a Salamanca tuvo que ser cerrada por los cuerpos de rescate. La maniobra exigía precisión y cuidado para sacar al golpeado conductor lo más rápido posible.

El peso del contenedor junto con la velocidad son la presuntas causas del accidente. Por fortuna, al momento del mismo, ningún otro vehículo pasaba por el punto en ese momento por lo que solo se redujo a los daños materiales.

Conductor quedó prensado por horas de la cintura para abajo

El dolor en las piernas del conductor era agudo. Su cuerpo quedó atrapado por varias horas de la cintura para abajo. Por la forma en cómo quedó el peso se dirigió hacia la cabina y ésta con la cuneta y acotamiento de la carretera se compactó.

El accidente pudo haber sido mayor por el peso de su carga pero no fue así. Para la 1:00 de la tarde, la circulación se restableció en el lugar.

