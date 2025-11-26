Encuentran Restos Humanos de Tres Cuerpos en una Fosa Clandestina un Predio en Silao

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado dieron con el hallazgo de una fosa clandestina en una propiedad que se encontraba en San Diego el Grande en el municipio de Silao. Encontraron restos de tres cuerpos.

Los hechos ocurrieron después de que autoridades de Seguridad del Estado de Guanajuato recibieran una llamada anónima sobre la ubicación de una fosa clandestina en una propiedad en la zona antes mencionada.

Ante ello, elementos de varias corporaciones de seguridad, liderados por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado dieron con la propiedad, a la cual ingresaron durante la madrugada de martes para miércoles.

Ahí, los uniformados lograron encontrar la fosa, de la cual se percibía varios restos humanos, por lo que de inmediato pidieron el apoyo del personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Asimismo, se pidió el apoyo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal junto a arqueólogos forenses para comenzar con las indagatorias correspondientes en el área del hallazgo.

Desmienten hallazgo de 10 cuerpos y confirman tres en la fosa clandestina

Con el paso de las horas, la zona fue acordonada y resguardada por elementos de la Guardia Nacional, quien realizó un operativo en la zona en conjunto con los elementos de la FSPE.

Ante ello, fue la misma Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien notificó el hallazgo solamente de los restos de tres personas, los cuales fueron identificados y notificados a sus familiares sobre este suceso en Silao.

