Un hombre falleció después de ser atacado a balazos cuando se encontraba conviviendo con otras personas en la colonia Lomas De San Pedro, tres más están heridos.

Ataque Armado Deja Saldo de un Muerto y Tres Lesionados en Silao, Guanajuato. Foto: Manuel González

Un hombre fue asesinado y tres más resultaron heridos en un ataque ocurrido la noche del martes pasado en calles de la colonia Lomas de San Pedro.

Alrededor de las 7:00 de la noche, los habitantes escucharon detonaciones y alertaron a la Central de Emergencias 911 en los alrededores del camino antiguo a Pabileros, cerca de la colonia la Sirrita, en la zona de Sopeña.

Hombres preguntan por una calle y disparan contra varias personas 

Según testigos, los agresores llegaron en una motocicleta tipo motocross y, después de preguntar por una calle, abrieron fuego contra los hombres que estaban conviviendo en la zona. 

El ataque dejó a un hombre sin vida en la banqueta, quien fue cubierto con una sábana blanca por habitantes de la zona. 

Mientras que los tres heridos fueron trasladados en vehículos particulares al Hospital General de Silao.

Identifican a víctima de ataque armado en Silao

La Policía municipal y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado aseguraron el área después de que paramédicos confirmaran el fallecimiento

De manera preliminar, vecinos identificaron a la víctima mortal como Juan, residente de la misma colonia. Más tarde, Agentes Ministeriales procesaron la escena y recolectaron indicios para su análisis.

Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) trasladó el cuerpo a Guanajuato, Capital para realizarle la necropsia de ley en un anfiteatro.

 

