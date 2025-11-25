Una Menor Muerta y Dos Lesionados es el Saldo de un Accidente de Motocicleta en León, Guanajuato
Una menor fallecida y dos adolescentes lesionados es el saldo de un accidente de motocicleta la noche del lunes 24 de noviembre en el cruce del bulevar Vértiz Campero y el libramiento Morelos en León.
Muere Menor al Caer de la Motocicleta en la que Viajaba en León Guanajuato, Hay Dos Más Heridos
La noche del pasado lunes 24 de noviembre se registró un accidente de motocicleta en donde tres menores de edad estuvieron involucrados.
Fue en el cruce del libramiento José María Morelos y el bulevar Vértiz Campero donde se reportó la caída de una moto, la cual chocó contra un poste de concreto.
Joseline murió mientras que Armando y Renata resultaron lesionados
De acuerdo a testigos, el conductor, que responde al nombre de Armando, perdió el control del volante y se subió a la banqueta causando la caída.
Lo que provocó que derraparan por varios metros y salieran proyectadas Renata y Joseline quien terminó chocando contra el poste de concreto.
Personas que presenciaron los hechos llamaron a la Central de Emergencias 911 para pedir el apoyo de elementos de rescate y atendieran a los lesionados.
El conductor de la motocicleta fue presentado a las autoridades
Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil, quienes les brindaron atención médica y los trasladaron a un hospital.
Sin embargo, mientras era atendida en el nosocomio, Joseline perdió la vida.
Por lo que Armando, conductor de la motocicleta, fue presentado a las autoridades hasta esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Información de Alejandro Gibran Chichipan
JIPV